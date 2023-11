Ettys berührendes Tagebuch

"Trotzdem ist das Leben schön", notiert Etty Hillesum 1943 in ihr Tagebuch. Sie ist im Übergangslager Westerbork untergebracht und muss jederzeit damit rechnen, ins KZ nach Polen überführt zu werden. In intensiven, berührenden, aber genauso humorvollen eineinhalb Stunden wurde die niederländische Autorin bei der Premiere der szenischen Lesung "Etty Hillesum & Leonard Cohen" am Samstag in der Tribüne Linz anhand ihrer Tagebücher vorgestellt. Autor und Regisseur Johannes Neuhauser gab Ettys Gedanken mit Cohens Liedern zusätzliche Tiefe. Bettina Buchholz brachte die vielen Facetten der so fortschrittlichen Autorin zum Leuchten, Rudi Müllehner gab mit den Cohen-Songs dem Abend eine feinfühlige Note.

Weitere Aufführungen bis 16. Dezember, Infos: tribuene-linz.at

