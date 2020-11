Esternberger vor der Millionenfrage

14 Fragen hat der Innviertler Christoph Götzendorfer gestern bei Armin Assingers "Millionenshow"-Quiz in ORF 2 richtig beantwortet. Der 35-Jährige, der als Exportleiter in Pramet arbeitet, schaffte es bis zu einem Gewinn von 300.000 Euro. Die Entscheidung, ob er das Geld nehmen oder die Millionenfrage beantworten wird, wurde auf kommenden Montag vertagt. Spannender geht’s kaum.

Auf dem Weg dorthin wusste der Schriftführer des Landesliga-West-Fußballklubs Union Esternberg unter anderem, dass Ludwig van Beethoven die Verzweiflung über seine zunehmende Taubheit im sogenannten "Heiligenstädter Testament" an seine Brüder formulierte. Bei 5000 Euro löste er den 50:50-Joker ein, der Publikumsjoker verhalf ihm zu 30.000 Euro, und vor der 150.000-Euro-Frage setzte Götzendorfer den Telefonjoker.

Sollte Götzendorfer die Show als Millionär verlassen, wäre er in der 20-jährigen Geschichte der Show erst der neunte Kandidat, dem es gelingt, alle 15 Fragen richtig zu beantworten. 17 weitere Male wurde die Millionenfrage gestellt, jedoch entschieden sich die Kandidatinnen und Kandidaten dafür, auf die Antwort zu verzichten und den sicheren Gewinn von 300.000 Euro mitzunehmen. Zuletzt traf diese Entscheidung Gaby Waltner aus Niederösterreich im Juni 2019.

Anton Sutterlüty aus Vorarlberg beantwortete am 19. Februar 2001 als erster Kandidat alle 15 Fragen richtig und schaffte – damals noch bei Barbara Stöckl (Moderation von Mai 2000 bis September 2002) – damit den Hauptgewinn von zehn Millionen Schilling.

Wie es für Götzendorfer weitergeht, erleben Sie am 23. November ab 20.15 Uhr in ORF 2. Ob Sie alle bisherigen 14 Fragen korrekt beantworten hätten können, überprüfen Sie am besten in diesem Quiz.

Artikel von Peter Grubmüller p.grubmueller@nachrichten.at