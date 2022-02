Esch eröffnete die Kulturhauptstadt

25.000 Gäste feierten im Zentrum von Esch und im Universitätsviertel Esch-Belval bei Livemusik, DJs, Tanz, Lichtinstallationen und Performances. Als Höhepunkt des Abends hatten sich alte Hochöfen auf dem einstigen Hüttenwerksgelände in Belval in eine multimediale Raketenstartrampe verwandelt. Per Lichtshow und mit Projektionen wurde ein virtueller Start ins All bei Dampf und Rauch inszeniert.

Medienkunst von Peter Weibel

Mit diesem symbolträchtigen Auftakt will sich Esch an der Alzette neu auf der kulturellen Landkarte positionieren. "Wir zeigen, dass eine von der Stahlindustrie geprägte Region auch Kultur kann", sagte der Bürgermeister Georges Mischo. Für das Kulturjahr holte die 36.000-Einwohner-Stadt 18 weitere Gemeinden im Süden Luxemburgs und in Frankreich mit ins Boot – mit 200.000 Menschen aus 120 Nationen. Die Idee ist, dass diese Kommunen über Kulturprojekte in Bewegung kommen. Unter dem Motto "Remix Culture" sind heuer 160 Projekte mit mehr als 2000 Veranstaltungen geplant.

Auf dem früheren Stahlgelände in Esch-Belval wurden dann gestern die ersten Ausstellungen eröffnet. So ist in der sanierten "Möllerei" Medienkunst des in Oberösterreich aufgewachsenen Künstlers Peter Weibel zu sehen.

Neben Esch sind heuer auch Novi Sad in Serbien und Kaunas in Litauen Kulturhauptstädte Europas.