ESC: Gute Quoten und schrilles Outfit für Teya & Salena

Buchmacher sehen das Duo als Sieger des zweiten Semifinales am 11. Mai. Geht es nach den aktuellen Quoten, landen Teya & Salena im Finale auf Rang sieben.

Die Vorbereitungen auf den Event laufen. Nachdem das Duo in den vergangenen Wochen bei diversen Pre-Events mit ihrem Beitrag Stimmung gemacht hat, steht nun auch das Bühnenoutfit fest. Bei ihrem Halbfinalauftritt am 11. Mai tragen die Sängerinnen Rot, Weiß und Schwarz, wobei der Streetwear-Style laut Aussendung ihre "individuellen Stilrichtungen" widerspiegeln soll.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Schwarz, weiß, rot

Die beiden werden weite Jacken und Hosen aus einem Lackmaterial tragen, bei Teya in Schwarz gehalten und bei Salena in Weiß. Ergänzt werden diese mit roten Tops und Handschuhen. Die beiden Outfits sind in Zusammenarbeit von Designer Johann Ehrhardt von "Haderlump Atelier Berlin" und dem Berliner Stylisten Maximilian D’Antonio entstanden. "Die Outfits spiegeln unsere Persönlichkeiten wider und passen dennoch zueinander", sagt Teya. "Wir fühlen uns unheimlich wohl und sind schon sehr gespannt, wie wir die Outfits in Szene setzen werden."

Beim 67. ESC treten vom 9. bis 14. Mai 37 Nationen an, wobei die fünf größten Beitragszahler der European Broadcasting Union (England, Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien) sowie Vorjahressieger Ukraine fix für das Finale qualifiziert sind. Alle Shows werden live auf ORF 1 ab 21 Uhr übertragen.

Mehr zum Thema Kultur Das ist Österreichs Lied für den Eurovision Song-Contest Der Song "Who the hell is Edgar?" des Duos Teya & Salena wurde am Mittwoch offiziell veröffentlicht. Das ist Österreichs Lied für den Eurovision Song-Contest

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper