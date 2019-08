Seit 2016 lebt Gernot Bernroider mit seiner Frau, Sängerin Chanda Rule, und Sohn Kite (5) in Wien, davor war New York ihr Zuhause. Seit acht Jahren lädt der Jazzer jeden Sommer in seine Heimat Mattighofen zum NYC Musikmarathon.

Bei der "Austrian Music Night" spielt dabei heute Zither-Meister Wilfried Scharf auf, morgen bei "Jazz meets Klassik" der New Yorker Altsaxofonist Loren Stillman. Bernroider bietet Ereignisse, die definitiv "Kultur" sind und würdig, aus deren Topf gefördert zu werden. "Uns wurde vom Land bereits fix zugesagt, dass wir 3000 Euro bekommen. Das ist dieselbe Summe wie in den Vorjahren", sagt Bernroider. Ebenso wird seine Reihe finanziell von Sponsoren und der Stadt unterstützt, die Festival-Workshops von der EU-Initiative LEADER für ländliche Entwicklung.

"Die Förderung vom Bundeskanzleramt ist aber nach sechs Jahren für uns gestorben." Wenn es jetzt etwa vom Land tausend Euro weniger geben würde? "Das wäre schon eine Katastrophe. Dann müsste ich das Geld von meinem Konto nehmen und wäre im Minus", sagt Bernroider, für den umsichtiges Wirtschaften mit Fördergeld oberstes Gebot ist. "Mit Schulden zu arbeiten, käme nie in Frage."

Ein Zubrot oder gar ein Gehalt wirft seine Reihe für den freischaffenden und unterrichtenden Musiker nicht ab. "Momentan ist alles absolut ehrenamtlich." Nicht, weil er nicht wirtschaften könne. "Aber wenn Geld bleibt, fließt es gleich wieder in unsere Vorhaben." Ein Plus von 200 Euro 2018 investierte er in die Verpflegung der Musiker bei den ebenso von ihm monatlich im Innviertel abgehaltenen Jam-Sessions. Wenn er mehr Geld hätte, würde er es dafür einsetzen.

Zur "Causa KTM" sagt er: "Die Motohall hat erst seit Mai offen. Ob sie als Museum dort Kultur bieten, kann ich noch gar nicht beurteilen. Aber es würde uns sehr freuen, wenn KTM uns fördern würde. Gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, wäre super."

Ein Kernteam von fünf Menschen stemmt Gernot Bernroiders Reihe, die bis 18. 8. noch drei Konzerte samt Familienmusiktag (heute, 16. 8.), Jam-Sessions, Workshops bietet. www.nycmusikmarathon.at

