Es wird wieder mit Aussicht gesungen

Mit dem neuen Format "Singen mit Aussicht" hat der Chorverband Oberösterreich im Vorjahr einen Nerv getroffen: gemeinsames Singen an einem malerischen Ort unter Anleitung eines Chorleiters mit gemütlichem Ausklang mit dem einen oder anderen lokalen, kulinarischen Schmankerl ist wieder en vogue. Gleich beim ersten Termin auf dem Hollerberg sangen rund 300 Menschen mit Chorleiterin Marina Schacherl traditionelles wie modernes Liedgut. Man jodelte und auch beim Song-Contest-Hadern "Love Shine a Light" von Katrina and The Waves gab es keine Verständigungsprobleme.

"Singen tut uns allen gut, der Gemeinschaft geht es besser und je mehr Leute singen, desto besser und leichter geht es", bringt Harald Wurmsdobler, der Präsident des Chorverbandes Oberösterreich, die ansteckende Wirkung des gemeinsamen Singens auf den Punkt.

Auftakt in Mondsee

Heuer geht die Kooperation des Chorverbandes mit den OÖNachrichten in die zweite Runde. Zehn Termine wurden bereits fixiert, den Anfang macht am Samstag, 6. Mai, um 15 Uhr, ein "Singen mit Aussicht" beim Rauchhaus in Mondsee. Roman Stalla, der Leiter des Sängerbundes Mondsee, wird die Veranstaltung anleiten: "Ich freue mich schon sehr auf dieses gemeinsame Singen". Stalla wird dabei von einer kleinen Bläsergruppe und seinem Chor unterstützt.

Das Liedgut für die zehn Veranstaltungen wurde für die zweite Ausgabe des beliebten Formats adaptiert und in der OÖN-Edition by Trauner gedruckt. Bei den Veranstaltungen liegen die Hefte zum Preis von fünf Euro auf. Liederhefte können auch beim Trauner Verlag bestellt werden (www.trauner.at). Mit im Boot ist heuer auch das Volksliedwerk, das sich mit zwei Jodlern eingebracht hat.

„Singen mit Aussicht“ am 6. Mai

Die zweite Auflage des offenen Singens startet am 6. Mai,

15 Uhr, im Rauchhaus Mondsee.

Weitere Termine: 11. 6. Burg Piberstein, 21. 6. Almsee, 25. 6. Hollerberg, 16. 7. Alber Höhe und Burgruine Prandegg, 23. 7. Schloss Starhemberg (Haag), 13. 8. Viechtauer Heimathaus, 9. 9. Aussichtswarte Mayrhoferberg, 10. 9. Georgiberg.

Die Singgruppen werden von erfahrenen Chorleitern angeleitet. Es gibt ein eigenes Liederbuch, das bei den Singtreffen um fünf Euro erworben werden kann.

