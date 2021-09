"Wie im Himmel" hat als Film viele Menschen berührt. Die Liebesgeschichte rund um einen schwer kranken Dirigenten, der in sein Heimatdorf in Schweden zurückkehrt und dort als Chorleiter mit unkonventionellen Methoden das Gefüge in dem kleinen Ort durcheinander bringt, war sogar für den Auslandsoscar 2005 nominiert.