Es wird nicht genug sein, die Kinos einfach wieder aufzusperren

Würde es Corona nicht geben, wäre in zwei Wochen die Oscar-Gala. Eine, die sich mit vielen zugkräftigen Produktionen ankündigen würde. Gekommen ist alles anders: Seit knapp vier Monaten haben die 142 Kinos des Landes (26 in Oberösterreich) zu, die 2019 noch satte 14 Millionen Besucher verbuchten – ein Plus von 5,8 Prozent zu 2018.