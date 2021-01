Quentin Tarantino, Steven Soderbergh und Jim Jarmusch wurden bei diesem US-Filmfestival einst zu Stars. Heuer wird das renommierte Sundance Film Festival, von Kinostar Robert Redford (84) und seinem gleichnamigen Institut für unabhängiges Kino in Park City (Utah) gegründet, zur Plattform für eine Oberösterreicherin: Am 31. Jänner feiert das von der Scharnsteiner Schnittmeisterin Julia Drack in Form gebrachte Familiendrama "Der menschliche Faktor" Weltpremiere bei der ersten Online-Auflage (28.