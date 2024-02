Robert Palfrader: "Es sollte besser gut sein, Depperter!"

Robert Palfrader, Multitalent: Einst verdingte sich der heute 55-jährige im Gastgewerbe und in der Hotellerie, ehe er als Kabarettist, Autor und Schauspieler reüssierte. Mit der Figur des fiktiven Kaisers Robert Heinrich I. gelang ihm im Jahr 2007 mit "Wir sind Kaiser" ein komödiantisches Meisterstück. Jetzt ist der Waldviertler unter die Romanciers gegangen. In "Ein paar Leben später" widmet sich Palfrader seinen ladinischen Wurzeln in Südtirol. Der Roman erscheint heute.