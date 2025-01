Es läuft recht gut – bis zum tödlichen Missverständnis

Susanne Gregor hat sich in ihren jüngsten zwei Büchern "Das letzte rote Jahr" und "Wir werden fliegen" als Autorin im deutschsprachigen Raum etabliert. Als gebürtige Slowakin, die im Volksschulalter nach Wartberg an der Krems in Oberösterreich gekommen ist, lebt sie in "zwei Heimaten" – und hat bislang die Generation "nach der Wende 89" thematisiert.