„Es kann nicht sein, dass wir uns vom Weiblichen die Rettung erhoffen, aber es schlecht beleumunden“

Die Schriftstellerin Anna Baar hält am Sonntag um 10 Uhr die Festrede zur Eröffnung des Brucknerfestes. Die 50-Jährige wurde in Zagreb geboren und wuchs in Wien und Kärnten auf. Obwohl sie erst vor rund zehn Jahren ihre ersten Texte veröffentlichte, ist sie zu einer wesentlichen Stimme der österreichischen Literatur geworden, die Missstände mutig anspricht. 2022 erhielt Baar den Großen Österreichischen Staatspreis.