OÖN: Finden Sie, dass es lustig zugeht in der Kirche? Haider: Gute Einstiegsfrage. Das kommt darauf an. Es gibt durchaus auch lustige Aspekte in der Kirche, aber tendenziell stehen Kirche und Religion doch eher für das Ernste. Aus der Geschichte heraus gibt es ziemliche Vorbehalte gegen den Humor, das Lachen. Auf der anderen Seite merkt man, wenn man viel mit Priestern, Ordensleuten oder Religionslehrern zu tun hat, dass es viele humorvolle Menschen in der Kirche gibt. Mancher Pfarrer