"Es ist ein Widerspruch in sich"

Seit Jahrzehnten sind sie Stars des österreichischen Schauspiels. Zusammen gearbeitet haben Maria Hofstätter (56) und Karl Markovics (57) aber noch nie. Premiere im Duo feiern sie am 11. 9. in Linz als Teil der großen Konzertnacht bei der "Ars" (mehr in der Box).

"Markus Poschner war es ein großes Anliegen, dass es kein reiner Nummernabend wird", sagt Markovics über den Dirigenten des Bruckner Orchesters Linz (BOL). "Die Musik von Beethovens Fidelio wird sich zwischen unsere Texte klammern, die sich wiederum zwischen die Musik. Die Offenheit, dies zuzulassen, ist nicht selbstverständlich." Klassische Musik schreibe man ja oft eine Unantastbarkeit der Werktreue zu, wie sie nur das Erste Vatikanische Konzil dem Papst zugestehe.

Doch diesen Abend begreife man als "Versuch, eine Form für die Freiheit zu finden. Was ja ein Widerspruch in sich selbst ist."

Der Kampf kostete den Kopf

Wie stark die Natur des Gegensätzlichen das Menschsein prägt, erkennt Hofstätter auch im Leben jener Autoren, deren Texte sie rezitieren wollen. Sie handeln natürlich von Freiheit. "Sie haben für die Freiheit aller gekämpft und ihre eigene komplett verloren. Es ging so weit, dass sie in Haft mussten oder sogar hingerichtet wurden." Wie die Französin Olympe de Gouges (1748-1793), aus deren "Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin" (1791) Hofstätter lesen wird. De Gouges kosteten ihre Taten 1793 den Kopf.

Markovics präsentiert Auszüge aus einer der berühmtesten Reden des 20. Jahrhunderts: "I Have A Dream", die Martin Luther King 1963 beim Marsch auf Washington hielt. Fünf Jahre später wurde der schwarze Bürgerrechtler und Baptistenpastor von einem Rassisten auf einem Balkon in Memphis erschossen.

Die Französische Revolution und das Wendejahr 1968 waren aufreibende Zeiten. Im Vergleich zu 2020, dem Jahr der Corona-Pandemie, viel intensiver von Gewalt getragen, dennoch nicht weniger komplex. "Es ist schon verrückt", sagt Hofstätter. "Demonstrieren zu gehen, muss ein Grundrecht sein. Gleichzeitig birgt es jetzt eine Gefahr. Eine paradoxe Situation, die von Politik und Bürgern nur schwierig zu bewältigen ist."

Generell gehe es um die Frage, wie viel Regelwerk und Sicherheit notwendig seien, um sich überhaupt sicher fühlen zu können. "Aber genauso um die Frage, ab wann das unfrei macht. Man soll schon sehr sensibel und kritisch bleiben, gleichzeitig auch sinnvolle Maßnahmen mittragen. Zu sagen, meine Freiheit geht vor und mir ist wurscht, wen ich anstecke – das kann es nicht sein!" Beide Darsteller sehen in der Krise die Chance, zu lernen, aufzupassen. Verstand und Gespür können sich schärfen, um die Verbundenheit aller besser zu erkennen und schädliche Entwicklungen zu identifizieren, die nicht nur einen selbst, sondern die Allgemeinheit gefährden.

"Abartiges" Vergessen

"Ich denke", sagt Markovics, "vielen ist ein bisschen das Gefühl dafür abhandengekommen, nicht nur ein Mensch mit Ansprüchen zu sein – auf Freiheit, Urlaub, Pension. Sondern auch einer, der eine gewisse Verantwortung dafür trägt, dass wir als Gesellschaft aufeinander aufpassen. Urlaub, Pension – das sind ja auch alles gemeinschaftliche Errungenschaften."

Hofstätter findet es "abartig", wenn die drastischen Opfer vergessen werden, die Einzelne darbrachten, um Frauen Rechte zu verschaffen. Deshalb ist es ihr sehr wichtig, in Linz aus einer Rede von Johanna Dohnal (1939–2010) zu lesen, Österreichs erster Frauenministerin.

Hofstätter war noch nicht einmal Jugendliche, als sie bemerkte, dass eine Frau nicht alles machen darf, aber muss, wenn Not "am Mann" ist. "Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Da war klar definiert, welche Aufgaben männlich oder weiblich sind. Wobei die weiblichen quasi eh alles umfassten", sagt die Gramastettenerin und lacht. "Ich habe mich gefragt: Warum eigentlich?" Heute fragt sie sich, warum noch immer eher sie bei den Kindern bleiben muss, weil er mehr verdient. "Der Mann muss hier gar kein Macho sein. Es geht eben schlicht ums finanzielle Überleben."

Wie die Gleichberechtigung ist auch die Pressefreiheit besonders zu schützen. Darin erinnert Markovics beim Ars-Auftritt mit einer besonderen Rede von John Milton ("Areopagitica", 1644). Der Autor ("Paradise Lost", 1660) war auch Abgeordneter zum britischen Parlament. Markovics: "Mit klugen Argumenten und großer Vehemenz verhinderte er eine Zensurbehörde und hat damit die britische Debattenkultur geprägt".

Maria Hofstätter, bekannt aus "Indien", "Hundstage", "Paradies: Glaube" Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Das ist ja lächerlich"

Garantierte Freiheit auf geprüfte Fakten und Meinung verhindert auch das, was das Schauspiel-Duo für die Zukunft befürchtet. "Dass von all dem Positiven, das entstanden ist, vieles verschwindet, sobald Corona kein akutes Thema mehr ist", sagt Markovics. Etwa für ein Treffen nicht zwingend von Wien nach Innsbruck zu fliegen.

Hofstätter sorgen zu viele Menschen mit zu viel Angst. "Die sich nur auf das Kleine besinnen, weil das Große zu komplex ist." Das schüre Nationalismus. Corona habe doch gezeigt, wie vernetzt wir sind. "Am Ende ist es lächerlich, etwa nur auf unsere Fallzahlen zu verweisen. Es muss allen gut gehen, damit es auf Dauer uns gut geht."

Ars Electronica Festival, eine Weltreise mit Start in Linz

Das Ars Electronica Festival trägt 2020 den Titel „In Kepler’s Gardens - eine globale Reise zur Vermessung der ‚neuen’ Welt“. Es nimmt Besucher zu 120 Orten weltweit mit, an denen von 9. bis 13. 9. Festivals stattfinden. Mit lokalem Publikum an diesen Orten und mit virtuellen Projekten unbeschränkt für alle. Dabei geht es in Metropolen und in kleine Orte, sogar auf ein Forschungsschiff in der Antarktis. Als zentrales Thema des Fests, das die Schnittstellen zwischen Ästhetik und Forschung feiert, hat sich Kultur in Verbindung mit Covid-19 und Ökologie (Klimaschutz) herauskristallisiert.

In Linz schlägt „die Ars“ ihr Quartier am Campus der JKU auf (11. 9., ab 13 Uhr, bis 13. 9., 15 Uhr, u. a. Ausstellung im Linz Institute of Technology). Hier findet die große Konzertnacht mit Karl Markovics u. Maria Hofstätter statt (mehr li.).



Fidelio Freedom Project

Im Zentrum steht Beethovens Befreiungsoper Fidelio. Markus Poschner dirigiert das Bruckner Orchester, es spielt u. a. eine Jazz-Formation, die Schauspieler ergänzen Texte und Zitate zum Thema Freiheit. In Teil 2 folgt das Projekt „Interference“ (Instrumentalklänge mit Sounds elektromagnetischer Felder u. digitalen Elementen).

11. 9., 18.30, Seebühne, JKU

Ars in der Linzer Innenstadt:

Kunstuniversität, 9.-13. 9.:

„The Wilde State“ (Ausstellung, Symposium, Projektion)

OÖ Kulturquartier, 9.-15. 9.:

CyberArts (10-20.30 Uhr)

Moviemento Kino, 10.-13. 9.:

Valie-Export-Tribute (s. Seite 2)

Abschlusskonzert

Pianographique: 13. 9., Keplerhall (JKU), 12 Uhr, Wiederholung: 14 Uhr, u. a. mit Dennis Russell Davies, Maki Namekawa

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at