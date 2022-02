"Es ist ein ungewohntes Gefühl, das Publikum um Geld zu bitten"

Im Jahr 2005 standen Daniela Dett und Henry Mason zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne: Im Stück "Down with Love" erzählten sie mit Texten von William Shakespeare, Broadway-Songs und viel Humor eine Liebesgeschichte.

Jetzt, 17 Jahre später, ist Daniela Dett ein gefeierter Musicalstar am Landestheater und Henry Mason ein gefragter Autor und Regisseur, der mehrmals bei den Salzburger Festspielen inszenierte. Nun wollen beide ihre Geschichte von damals weitererzählen. In "Down with Love. Reloaded" spielen sie ein Paar, das sich nach 17 Jahren trifft und mit seiner Band ein letztes Konzert geben will. "Wie Benedict und Beatrice aus Shakespeares ‚Viel Lärm um nichts‘ wehren sie sich mit Händen und Füßen gegen die Liebe", sagt Mason. Auch dieses Mal spielen Shakespeare, Pop-Songs und Humor eine große Rolle. "Shakespeare ist unsere Leidenschaft", sagt Dett. "Er ist ein Volksdichter. Der britische Nestroy."

Das Stück wird am 22., 24., 25. und 26. September im Posthof aufgeführt. Dett und Mason gründeten dafür den Verein "Shakespeare gradaus", der im November auch das Projekt "Schauküche Shakespeare" organisiert. Um das Stück "Down with Love. Reloaded" finanzieren zu können, wollen sie per Crowdfunding-Aktion 15.000 Euro sammeln. "Ein ungewohntes Gefühl, das Publikum um Geld zu bitten", so Mason. Dett ergänzt: "Wir wollen hohe Qualität bieten und Mitarbeiter fair entlohnen." (hes)