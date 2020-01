"Es ist aus! Ich liebe Christian": ORF entschuldigt sich für Untertitel-Panne

Wer bei der Übertragung der gestrigen Angelobung die Untertitel aktivierte, erlebte eine kuriose Überraschung. Der Grund: Die TVthek lieferte an dem historisch bedeutsamen Tag keine Transkription des tatsächlich Gesprochenen, sondern Dialoge aus der Telenovela "Alisa - Folge deinem Herzen".

So etwa entgegnete Sebastian Kurz dem Bundespräsidenten Alexander van der Bellen statt "Ich gelobe" etwa den Satz "Es ist sehr schön hier". Auch van der Bellens vermeintliche Antwort: "Gestern wäre hier fast meine Schwester ertrunken" sorgte für Rätselraten und zahlreiche Lacher im Netz.

ORF bedauert Vorfall

"Aufgrund eines Abwicklungsfehlers wurden via ORF-TVthek in der On-Demand-Fassung der heutigen Sondersendung zur Angelobung der Bundesregierung versehentlich die Untertitel der vorhergehenden Sendung nochmals wiederholt. Das Hauptprogramm von ORF2 sowie der TVthek-Livestream waren nicht betroffen, hier wurden die korrekten Live-Untertitel gezeigt. Die falschen Untertitel wurden in der TVthek umgehend gelöscht und durch die korrekten ersetzt. Es werden Maßnahmen gesetzt, damit ein derartiger Fehler nicht mehr vorkommt. Der ORF bedauert den Vorfall und entschuldigt sich dafür", teilte der ORF in einer Stellungnahme mit.

>>> Die besten Tweets für Sie zusammengefasst:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.