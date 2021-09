Eine globale Pandemie plus eine perfektionistisch veranlagte Künstlerin – das ist die probate Mischung, wenn’s bis zur ersten großen Veröffentlichung etwas länger dauern soll. Seit mehreren Jahren ist die in Wien lebende Vöcklabruckerin Lisa Pac bereits in der heimischen Popszene aktiv, Songs wie "Helium" oder "Cool" generierten auf Spotify mehrere Millionen Abrufe. Doch erst jetzt erscheint mit "What If..?!" die Debüt-EP der 28-Jährigen. Warum?