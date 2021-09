Mit seiner markanten Bassstimme hat es der in Waidhofen an der Ybbs aufgewachsene Günther Groissböck zu Weltruhm gebracht. Der Wotan in Bayreuth war sein Lebensziel. Daraus wird jetzt nichts. Der 44-Jährige sagte heuer für die Walküre kurzfristig ab und stornierte auch sein für 2022 geplantes Wotan-Engagement für Wagners "Ring" auf dem Grünen Hügel.