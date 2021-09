Wir alle wissen es, aber ist es uns wirklich bewusst? "Es gibt keinen Planeten B, aber einen des Bewusstseins", formuliert Gerfried Stocker, künstlerischer Direktor des Linzer Ars Electronica Centers (AEC), das erklärte Anliegen der neuen Ausstellung "There Is No Planet B" im AEC, die vom Klima- und Energiefonds initiiert und mit dessen Experten konzipiert worden ist.