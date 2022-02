"Dornröschen", "Rapunzel", "Der Froschkönig" – die bekanntesten Märchen hat Regisseurin Susanne Schwab zusammengetragen und zu einem Theaterstück für alle ab fünf Jahren verwoben: Unter dem Titel "Es war einmal…" hat es am 27. Februar auf der Studiobühne Promenade des Landestheaters Linz Premiere. Die Welserin, seit 2016/17 feste Regieassistentin des Jungen Theaters, hat schon unter anderem in "Noah und der große Regen" die Regiefäden gezogen.

Interessiert an den Märchen hat Schwab nicht nur "die Diskrepanz zwischen den oft grausamen Original und Disney-Adaptionen", sondern auch die Frage: "Was passiert, wenn Märchenfiguren sich selbst in Frage stellen?" So ergeht es in ihrer Rahmenhandlung einem Prinzen, der seine Prinzessin sucht, weil er endlich heiraten soll. Doch: Was, wenn er vielleicht gar nicht heiraten will und die Prinzessinnen vielleicht nicht so sind, wie es das Märchenbuch verspricht? Nur so viel sei vorab verraten: "Es gibt keinen Kuss zum Schluss."

In der Ausstattung von Karin Waltenberger "spielt ein magischer Zauberspiegel eine zentrale Rolle, als Tor zu einer anderen Welt", sagt die Grieskirchnerin, die historische Details mit Modernem kombiniert hat. In die Märchenwelt eintauchen lassen Alexander Köfner und Karina Pele, Sofie Pint, Friedrich Eidenberger und Isabella Campestrini. (kasch)

Termine: 27. 2., 15 Uhr (Premiere), 2., 3., 12., 19., 20., 21. 3., Karten, Infos: 0732/7611-400 und www.landestheater-linz.at