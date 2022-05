"Es gibt keine glücklichen Menschen"

Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy gehört seit Jahrzehnten zu den meistgelesenen deutschen Schriftstellerinnen. In ihrem ersten Roman "Mondscheintarif" (1999) wartete die Heldin noch sehnsüchtig auf den Anruf von "Mr. Right". In von Kürthys neuem Buch "Morgen kann kommen" überlegt die Protagonistin, ihr bisheriges Leben samt Ehemann hinter sich zu lassen. "So ändern sich die Zeiten", sagt von Kürthy.