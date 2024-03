45 Jahre Kunst & Kultur Raab: "Es geht ums Herzblut"

Wow, was war das heute wieder?" Diese Frage hört Rudi Wötzlmayr oft nach Konzerten, sowohl vom Publikum, das "mit Gänsehaut rausgeht", als auch von den Musikern, die eines spüren: "Es geht ums Herzblut", sagt Wötzlmayr, der die Geschichte des Vereins Kunst & Kultur Raab seit dessen Gründung als Filmclub 1979 mitschreibt: "Wir kämpfen dafür, dass Musik, Kunst und Kultur auch am Land viel Platz haben." Wofür der Verein 2021 mit der Goldenen Kulturmedaille des Landes und 2005 mit dem Großen Landeskulturpreis für Initiative Kulturarbeit gekrönt wurde.

Zum "harten Kern" der ehrenamtlichen Kräfte zählen auch seine Frau Johanna Wagner, deren Bruder Peter Wagner und Dieter Wagenbichler. Letzterer hält bewährt mit seiner Kamera unvergessliche Konzertmomente fest. Eine Auswahl seiner schönsten Impressionen zeigt eine Dauerausstellung, die am 15. März, 19 Uhr, in der Musikschule Raab eröffnet wird. Man hat keine Mühen gescheut: "Wir haben die stimmungsvollsten Fotos der vergangenen zehn Jahre auf Alu-Dibond-Platten drucken lassen", sagt Wagner.

Nach der Ve

Das Trio Haetz spielt morgen, Freitag, um 20 Uhr in Raab.

rnissage ist das Trio HAEZZ im Jazzclub der Musikschule zu erleben, wo der Verein dank "unkomplizierter Zusammenarbeit" eine Bühne findet. Konzerte laden ebenso in denSparkassenpark, die Pfarrkirche und die Kirche Maria Bründl – insgesamt 90.0000 Besucher und 2450 Musiker hat der Verein nach Raab geholt, wobei er immer wieder sein Gespür für aufstrebende Talente beweist. So war etwa die Jazzstimme von Gregory Porter in Raab zu hören, bevor der US-Amerikaner die Bühnen der Welt eroberte: "Drei Jahre später war er ein Superstar."

Persönliche Kontakte

Die Liste heimischer Größen reicht von Wolfgang Puschnig über Lorenz Raab, Karl Ratzer, Harri Stojka, Christian Muthspiel, Federspiel, das Duo BartolomeyBittmann, Martin Gasselsberger Trio mg3 – um nur einige zu nennen.

Die Besucher wissen längst um die hohe Qualität, die hier geboten wird: "Einige kommen aus Linz, auch aus München haben wir schon Besucher dagehabt", sagt Wötzlmayr. Ein Erfolgsgeheimnis sind persönliche Kontakte, die das Team knüpft: "Wir sind selbst viel unterwegs auf diversen Festivals, im Brucknerhaus oder im Porgy & Bess in Wien. Wir kennen fast alle Musiker persönlich", sagt Wötzlmayr, der auch oft hört: "Hey Rudi, wir wollen bei euch wieder spielen."

Nicht der Gage, sondern der besonderen Atmosphäre wegen, die auch das Publikum schätzt: "Wir haben ein kleines Jazzcafé, wo man vor oder nach dem Konzert unkompliziert mit den Musikern quatschen kann. Uns ist wichtig, dass sich alle wohlfühlen."

Die Jugend ist willkommen

Ein besonderer Wunsch des Vereins zum Jubiläum ist es, auch "junge Leute zu Konzerten zu motivieren", lädt Johanna Wagner alle Neugierigen ein. "Wir haben oft junge Musiker", auch am 15. März, wenn es um 20 Uhr im Jazzclub heißt: Bühne frei für das österreichisch-tschechische Trio HAEZZ. Herzlich willkommen sind auch alle, die in die Arbeit des Kulturvereins schnuppern und dessen Leidenschaft teilen möchten.

Karin Schütze