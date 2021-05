"Wir wollen unbedingt wieder spielen – auch auf die Gefahr hin, dass nicht so viele Menschen kommen", richteten Alfred Dorfer und sein Team der Local-Bühne in Freistadt aus. So endet der Lockdown für die Institution in der Salzgasse am 20. Mai mit einer Vorstellung von Dorfers Kabarett "und...". Für Michael Eibl, der seit Jahren die Fäden bei den dortigen Veranstaltungen zieht, "ein wirklich schönes Zeichen für den Neustart".