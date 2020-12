"Es geht immer darum, das sichere Terrain zu verlassen"

Türkische Muezzins, die Gebete um die Wette rufen. Die Frage, wie Jugendliche in Ebensee aufwachsen, nachdem junge Menschen 2009 dort eine KZ-Gedenkfeier gestört haben. Der Nigerianer Cliff, der in einem Hangar mit Blick auf den steirischen Erzberg regen Handel mit alten Autoteilen betreibt.

Die Protagonisten in Sebastian Brameshubers Arbeiten lassen auf Dokumentarisches von sozialkritischer Haltung schließen. Das sind die Werke des Gmundeners auch, aber doch viel mehr. Der Gewinner des Landeskulturpreises für Film (7500 Euro) hat die Gabe, brisante Einzelphänomene zu sehen, ihre soziale Einbettung zu erfassen, um daraus erzählerische Welten zu formen, die den Blick weit für die Verbundenheit der Dinge öffnen. Mit der exquisiten Form, die der 39-Jährige dafür entwickelte hat, erntet er seit Jahren breites Echo bei Filmfesten daheim (Crossing Europe, Diagonale, Viennale) wie europaweit – bei der Berlinale, dem Filmfest Hamburg oder dem renommierten Cinéma du Réel in Paris, wo Brameshuber mit seiner Annäherung an den Händler Cliff im Film "Bewegungen eines nahen Bergs" den Bewerb gewonnen hat.

Die Österreich-Premiere bei der Grazer Diagonale zeigte bereits, dass ihm damit Großes gelungen war. Das Publikum von Brameshuber, der Ruth Beckermann bei ihrem Oscar-Kandidaten "Waldheims Walzer" assistierte, war in den Bann gezogen von einem filmischen Tanz zwischen Fakten und Fiktion, die Authentizität erzeugt. Das konnte sogar der sonst selbstkritische Regisseur genießen. "Ich habe beim Anschauen nicht alle Zustände bekommen, weil ich ständig Fehler gesehen hätte."

Beim Filmen gehe es ihm aus Prinzip darum, "sicheres Terrain zu verlassen". Dafür investiere er Lebensjahre, Energie, auch Momente der Verzweiflung. "Jede Anerkennung ermutigt mich, das weiter zu probieren". Es war ein einziger Experimentalfilm, der ihn auf diesen Weg brachte: "Metropolen des Leichtsinns" (2000) des Linzer Künstlers Thomas Draschan. In Brameshubers Freundeskreis, der sich während eines einjährigen Abstechers an die Salzburger FH für "MultiMediaArt" gebildet hatte, zirkulierte er auf VHS.

Als es "Klick" gemacht hat

"Ich habe ihn mir angeschaut und irgendwie hat es Klick gemacht." Parallel zum Bühnenbildstudium an der Wiener Angewandten (Diplom 2011) drehte er bereits. Es folgt ein Filmstudium am renommierten Institut Le Fresnoy in Nordfrankreich.

Sein neues Projekt führt Brameshuber wieder in die Heimat, wo er mit vier Geschwistern aufwuchs. Es geht um die Westautobahn. "Und um mögliche historische Abgründe, die sich ihr entlang auftun."

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at