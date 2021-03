Theresa Palfis Bühne ist viel kleiner geworden. Und am Schluss, da steht auch keiner auf und applaudiert ihr, weil sie – etwa als Elisabeth in Schillers "Maria Stuart" – gerade zugepackt und gefesselt hat. Ein Schnurren, ja, aber kein Bravo. Der Sympathiebeweis kommt in den eigenen vier Wänden von zwei kuscheligen Vierbeinern, von Kater Henri und Katze Olga. Immerhin.