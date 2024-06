Erwin Schrott: "Es gibt den Zuschauern einen sicheren Raum, um die dunkleren Seiten der menschlichen Natur zu erkunden"

Bassbariton Erwin Schrott (51) trifft beim Open-Air des Bruckner Orchesters Linz am 6. und 7. Juli im Toscanapark Gmunden bei den Salzkammergut Festwochen auf Landestheater-Sopranistin Erica Eloff, die er als „Don Giovanni“ zu verführen versucht. Ein Gespräch über Verführer in der Oper und Politik und die Militärdiktatur in seiner Heimat Uruguay.