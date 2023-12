Erwin Hauser schenkt dem Linzer Lentos seine Sammlung mit 2900 Werken

Über ihr wohl schönstes Weihnachtsgeschenk freuten sich Lentos-Direktorin Hemma Schmutz und ihr Team: Um 2900 Werke von 700 Kunstschaffenden im Wert von 16,5 Millionen Euro ist die Sammlung des Linzer Kunstmuseums an der Donaulände seit gestern reicher. Der Linzer Unternehmer Erwin Hauser überlässt dem Museum seine Privatsammlung als Dauerleihgabe zu Lebzeiten, die später in eine Schenkung übergehen wird.

Erwin Hauser im Portrait: Gemälde ließen ihn nie kalt

Quantensprung für Sammlung

"Das ist die größte Erweiterung seit der Gründung des Museums durch die ‚Sammlung Wolfgang Gurlitt‘ 1953 und ein Quantensprung für unsere Sammlung", verneigt sich Schmutz vor dem großzügigen Spender, in dessen Sammlung sich Schätze der österreichischen Kunst vom 19. bis ins 21. Jahrhundert finden – unter ihnen Werke klingender Namen wie Friedensreich Hundertwasser, Christian Ludwig Attersee, Ernst Fuchs, VALIE EXPORT, Anna Jermolaewa, Gottfried Helnwein, Alfred Hrdlicka, Anton Kolig, um nur einige zu nennen. Schmutz: "Die Sammlung passt perfekt zu unserer. Diese Vielfalt und Qualität der Werke ermöglichen uns, in unseren Ausstellungen neue narrative Verbindungen zu schaffen."

"Ich hoffe, dass das Lentos viel Freude damit hat", sagt der passionierte Sammler. Schon als Student hat Erwin Hauser seine Leidenschaft für die Kunst entdeckt.

Sein beruflicher Weg hat den Linzer, der heute 82 Jahre wird, jedoch in eine ganz andere Richtung geführt: 1981 übernahm der HTL-Absolvent die Geschäftsführung des auf gewerbliche Kühltechnik spezialisierten Familienbetriebs. Vorerst wird die "Sammlung Erwin Hauser" in Hausers Depot in Pasching bleiben, das die Stadt Linz angemietet hat. 2025 soll sie in einer umfassenden Ausstellung, kuratiert von Elisabeth Nowak-Thaller, den Besuchern im Lentos Kunstmuseum vorgestellt werden. Geplant ist zudem eine Publikation. Die Sammlung des Lentos Kunstmuseums umfasste bisher 15.000 Grafiken, 1800 Gemälde und Skulpturen. Meilensteine waren der Ankauf des Vorlasses von VALIE EXPORT (2015) und das "Archiv Günter Zamp-Kelp" (2020). Und jetzt die "Sammlung Erwin Hauser".

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze