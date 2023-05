Erwin Einzinger, ein etwas anderer Bergführer, wird 70

Oberflächlich betrachtet könnte man Erwin Einzinger als oberösterreichischen Heimatdichter bezeichnen. Am 13. Mai 1953 wurde er in Kirchdorf geboren, in Linz ging er zur Schule. Nach dem Studium der Germanistik und Anglistik in Salzburg kehrte er in die Heimat zurück, unterrichtete am Gymnasium, gründete eine Familie und lebt seit rund 20 Jahren als Autor und Übersetzer in Micheldorf.