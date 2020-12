Gefährliche Abenteuer sind nicht zu erwarten, wenn der Schriftsteller Alois Brandstetter von seiner "Lebensreise" erzählt. Die äußeren Daten sind schnell zusammengefasst: geboren 1938 in Pichl bei Wels, Müllerssohn, Matura, Germanistikstudium, zwölf Jahre Assistent an der Universität Saarbrücken, von 1974 bis zur Emeritierung 2007 Professor mit Schwerpunkt Altgermanistik an der Universität Klagenfurt, verheiratet, zwei Söhne.