Der erste Spargel ist noch gar nicht gestochen, und es gibt schon eine Leich’. Die Spargelbauern im Eferdinger Becken sind darob schon in höchster Aufregung. Grund ist ein – fiktiver – Mord bei einem der rund 20 Landwirte in Oberösterreich, die das köstliche Gemüse in Weiß und Grün produzieren.