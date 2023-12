Erster (öffentlicher) Kuss: Sido holt Freundin auf die Bühne

Damit hatten die Fans wohl nicht gerechnet: Während eines Weihnachtskonzertes in Berlin holte der 43-jährige Rapper Sido seine neue Freundin Gia auf die Bühne. Die Videos von der Show gingen viral. Während Paul Würdig alias Sido ("Mein Block") das Liebeslied "Mit Dir" performte, winkte er Gia (33), mit vollem Namen Georgina Stumpf, zu sich, tanzte eng mit ihr und küsste sie. Die Zeilen "Ich bin nur komplett mit dir. Ich teile mein Bett mit dir", singt er scheinbar nur für sie. Während sie wieder von der Bühne ins Backstage geht, formt sie ein "Danke", mit ihren Lippen.

Videos der Weihnachtsshow gehen im Internet viral

Bis dato wurde gerätselt, selten gab es Bilder: Wer teilt nun das Bett mit dem vor drei Jahren von der Moderatorin Charlotte Würdig (45) geschiedenen Rapper? Mehr als acht Jahre waren er und Würdig ein Paar, sie haben zwei Kinder. Die Trennungsphase benennt er selbst als "Tiefpunkt in seinem Leben". Es folgte ein Drogen- und Alkoholentzug. Davor war Sido sieben Jahre mit Doreen Steinert liiert, auch verlobt. Viel mehr weiß die Öffentlichkeit nicht vom Liebesleben des am 30. November 1980 in Ost-Berlin geborenen Musiker. Er hält sein Privatleben privat.

Zu Weihnachten wurde Gia den Fans "vorgestellt"

Darum feiern die Fans die "Vorstellung" seiner Freundin - eine Menge positive Kommentare sind zu lesen. Die Fans freuen sich, dass es dem 43-Jährigen scheinbar wieder besser geht, nachdem er die "wohl härteste Zeit seines Lebens" durchgemacht hatte.

Wer ist also die Neue an Sidos Seite? Georgina Stumpf, genannt Gia, 33. Ihr Beruf ist offenbar "Twitch-Streamerin". Über Twitch werden täglich unzählige Videos gestreamt. Bereits im Sommer hatte sie Bilder mit Sido in den sozialen Medien gepostet.

