Erste Proben, viele Pläne: "Man spürt  jetzt wieder Aufbruchstimmung"

Seit genau zwei Wochen ist die erzwungene Pause für Oberösterreichs Volkskulturvereine Geschichte. Musikkapellen, Chöre und Theatergruppen kommen im ganzen Land wieder zu Proben zusammen – auch wenn es ihnen die strengen Corona-Regeln nicht leicht machen.

Doch davon lassen sich die Akteure nicht behindern. So trommelte die Bauernkapelle Eberschwang vergangenen Freitag innerhalb eines Tages 48 von 72 aktiven Musikern zur kurzfristig angesetzten ersten Probe zusammen. "Alle haben sich gefreut, dass es wieder losgeht", sagt Günther Reisegger. Er leitet nicht nur die Eberschwanger musikalisch, sondern fungiert auch als Landeskapellmeister. Die meisten Musikvereine hätten den Probenbetrieb gestartet – obwohl momentan kaum Konzerte anstehen. "Ohne regelmäßigen Probenrhythmus besteht die Gefahr, dass Leute abspringen", sagt Reisegger.

Doch davon könne jetzt keine Rede sein. Im Gegenteil: "Man spürt eine Aufbruchstimmung." So überlegen viele Kapellen neue Auftrittsformate für den Sommer, vom Musizieren im Wirtshaus bis zu Standkonzerten. "Wir brauchen Ausrückungen. Ziele sind für unsere Arbeit wichtig."

Auf Abstand: Der Musikverein Wippenham probt auf Distanz – die Freude am Musizieren trübt das aber nicht. Bild: Planitzer

Längstens 45 Minuten

Auch viele Chorleiter schwingen schon den Taktstock. Doch für Chöre sind die Richtlinien strenger: Empfohlen werden Proben in Kleingruppen, der Sicherheitsabstand soll (nicht wie bei den Kapellen ein Meter von Körpermitte zu Körpermitte) eineinhalb Meter betragen. "Das bedeutet etwa 2,5 Quadratmeter pro Person", sagt Harald Wurmsdobler, Präsident des Landeschorverbandes. Außerdem brauchen die Sänger beim Ankommen und Weggehen Mund- und Nasenschutz. Wer dabei war, wird dokumentiert. Und: "Die Proben sollen nicht länger als 45 Minuten dauern. Danach muss gelüftet werden", sagt Wurmsdobler. Das bedeutet Einschränkungen. So konnte Wurmsdobler mit seinem Kirchenchor am Donnerstag zwar die Fronleichnamsmesse in seiner Heimatpfarre Linz-St. Konrad wieder musikalisch begleiten, aber nur in einer kleiner Besetzung von acht Personen.

Ebenfalls vorsichtig sind viele Amateurtheater. "Viele verschieben die Aufführungen, die sie im Frühjahr absagen mussten, gleich um ein ganzes Jahr", sagt Peter Schaumberger, geschäftsführender Obmann des Forums Volkskultur. Wie zum Beispiel die Theatergruppe Engerwitzdorf, die die Premiere ihres Stückes "Frauenschlag" auf März 2021 verlegte. Der geplante Ersatztermin war keine Option, sagt Obmann Hubert Wögerbauer: "Die Angst vor einer neuerlichen Absage war zu groß." Dennoch nützte der Verein die Krise als Chance und wird Ende November erstmals ein Kindermusical aufführen. "Das wollten wir schon lange machen", sagt Wögerbauer. "Und jetzt passt’s."

Mini-Besetzung: Der Kirchenchor der Pfarre Linz-St. Konrad gestaltete am Donnerstag die Fronleichnamsmesse Bild: privat

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben h.schorn@nachrichten.at