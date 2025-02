Die erste Kulturhauptstadt in zwei Staaten wurde eröffnet

Das slowenisch-italienische Städteduo Nova Gorica und Gorizia startete am Samstag unter dem Motto "Go! Borderless" in das Europäische Kulturhauptstadtjahr. Höhepunkt der Eröffnung war ein Festakt auf dem Bahnhofsplatz von Nova Gorica. "

Bunte Show zur Eröffnung Bild: Kulturhauptstadt

Zum ersten Mal in der Geschichte bringt die Kulturhauptstadt Europas zwei Städte, zwei Länder und zwei Völker zusammen", sagte die slowenische Präsidentin Natasa Pirc Musar. Für ihren italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella bedeutet das gemeinsame Projekt, "den Mut zu haben, in einer Zeit, in der sich Schatten, Unsicherheiten und Ängste ausbreiten, Träger des Glaubens an die Zukunft der Welt zu sein". Im Vorjahr hatten Italien und Slowenien den Bahnhofsplatz gemeinsam renoviert – die Staatsgrenze verläuft mitten durch den Platz.

400 Veranstaltungen geplant

Bereits am Vormittag waren mehr als 2000 Teilnehmer aus beiden Städten in bunten, teils historischen und regionalen Kostümen bei einem Umzug ausgelassen von Gorizia nach Nova Gorica gezogen. Am Abend ging das Fest mit einem fröhlichen Kunstspektakel mit Musik, Tanz und Lasershows sowie DJ-Partys, die bis in die Nacht dauerten, weiter. Die beiden Städte planen im Kulturhauptstadtjahr mehr als 400 Konzerte, Ausstellungen, Festivals und Theateraufführungen. Die dritte Kulturhauptstadt Chemnitz wurde bereits am 18. Jänner eröffnet.

Umzug mit mehr als 2000 Teilnehmern Bild: Kulturhauptstadt

