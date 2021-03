Auf mehr als 14.600 Klicks brachte es die am 6. Februar live aus der Philharmonie Essen gestreamte Operettengala mit Ernst Theis am Pult und den Sängern Natalie Karl und Mirko Roschkowski. Den Link zum kostenlosen Stream hat der Dirigent aus Sierning "an alle Seniorenheime geschickt, die ich ausfindig machen konnte, um den Bewohnern zwei Stunden zu ermöglichen, sich besser zu fühlen", erzählt der 59-Jährige.