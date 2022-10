Ernaux: Eine unsentimentale Ethnologin, die in ihrer eigenen Geschichte forscht

Die Literatur- und Soziologiestudentin Annie Ernaux ist 23, als sie nach ein paar Nächten mit einer flüchtigen Bekanntschaft schwanger wird. Je tiefer sie gesellschaftlich standen, umso größer war die Katastrophe für junge schwangere Frauen in den frühen 60er-Jahren. Was Ernaux distanziert in ihrem gleichnamigen autobiografischen Buch „Das Ereignis“ (2014) beschreibt, wird zur Abwärtsspirale.