Ermüdender Auftakt im Wiener Burgtheater

Ausgerechnet beim Saisonauftakt war am Sonntag im Burgtheater weniger frische Energie als deutliche Ermattung zu spüren. Auf der Bühne war das gewollt, hatte Regisseurin Barbara Frey Shakespeares "Sommernachtstraum" doch mehr in Watte gepackt als im Athener Wald angesiedelt. Gejubelt wurde am Ende über die Inszenierung, die als Ko-Produktion bereits bei der deutschen Ruhrtriennale zu sehen war, dennoch ausgiebig.

Den Grundgedanken der Aufführung zu entschlüsseln, die radikal auf die Tempobremse steigt und die Figuren teils wie ferngesteuert agieren lässt, gestaltete sich jedoch als Herausforderung.

Titania und Theseus zugleich

Stellenweise wähnt man sich in einem von David Lynch ersonnenen bösen Traum, das Elfen-Paar (Gunther Eckes, Sabine Haupt) erinnerte an die Horror-Zwillinge in Kubricks "Shining", und Elfenkönigin Titania sah mit Hochsteckfrisur nach Marge Simpson aus. In Freys Fantasiereich ist alles möglich und Gender-Cross-Besetzung ganz normal. Deshalb gelingt Markus Scheumann als verliebte Titania eine berückende Schauspielkunst, die er später als straight besetzter Theseus kontrastiert. Sylvie Rohrer ist als Elfenkönig Oberon Strippenzieher, Dorothee Hartinger ein eher mürrischer Puck und Marie-Luise Stockinger Lysander und Handwerker Schnock.

Die typischen Irrungen und Wirrungen kamen letztlich doch zu kurz. Viel Raum hingegen bekamen die Handwerker, bei denen Oliver Nägele als ausgebuffter Theaterprofi Zettel den Abräumer gibt. Das hatte Wahrhaftigkeit und Komik. In Summe war es weder traumhaft noch traumatisch. (whl)

Fazit: Die Burgtheater-Saison wird nach diesem gebremsten Auftakt hoffentlich noch Fahrt aufnehmen.

