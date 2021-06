Unter dem Motto "Begegnungen" steht ab 19. 6. die Saison im Kulturverein Aichergut Seewalchen (mehr re.). Am 4. 7. ermöglicht er Sängerin und Schriftstellerin Erika Pluhar Begegnung mit dem Publikum. Den Lockdown habe die 82-Jährige privilegiert erlebt, sagt sie (mehr zur Vita rechts). "In einem Haus mit Garten und einer jungen Familie" – mit Enkelsohn Ignaz, dessen Partnerin und ihrem Urenkerl. Was der Wienerin dabei ebenso zugutekam? Sie kann gut alleine sein.