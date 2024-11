Erich Wolfgang Korngold: Vom Höselberg nach Hollywood

Seit September erinnert die renovierte Gedenktafel am Schloss Höselberg in Gschwandt bei Gmunden wieder an den berühmten Bewohner: Der Komponist Erich Wolfgang Korngold kaufte es 1932 und arbeitete hier 1937 an seiner Oper "Die Kathrin". Weltberühmt wurde der 1897 in Brünn geborene Korngold, dessen Vater Julius Musikkritiker bei der "Neuen Freien Presse" war, mit der Oper "Die tote Stadt", die er 1920 schrieb und die auch an der Met in New York aufgeführt wurde.