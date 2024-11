Eric Papilaya: "Wir gehen auf eine Art miteinander um, die sehr oft auf Frust und Wut aufgebaut ist"

Menschen wie Eric Papilaya sollten unter Artenschutz stehen, weil der Sänger, Songschreiber und Musikproduzent aus Laakirchen eine positive Einstellung kultiviert, wie sie so vielen anderen abhandenzukommen scheint.„Meine Familie hat einfach in mir etwas installiert, was mich zu einem unbändigen, ja sogar naiven Optimisten macht“, sagt der 46-Jährige. Am 14. Dezember wird der Oberösterreicher mit dieser Haltung die Christkindl-Gala der OÖN in Linz bereichern – wieder einmal.