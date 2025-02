Erfrischend lebendige Blasmusik

Bläserensembles haben im Jazz eine schöne Tradition. Ausgehend von den frühen Funeral Bands in New Orleans, gab es auch feine Beispiele einer modernen Spielart, zum Beispiel die großformatige Brass Fantasy des Trompeters Lester Bowie oder die Pocket Brassband des Posaunisten Ray Anderson. Im Jazzatelier Ulrichsberg gastierte am Samstagabend das Berliner Trio Insomnia Brass Band mit Anke Lucks an der Posaune, Almut Schlichting am Baritonsaxofon und Christian Marien am Schlagzeug.