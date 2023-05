Erfinder der Klangwolke: Walter Haupt ist tot

Der Komponist, Dirigent und Regisseur Walter Haupt ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie bereits am 17. Mai im Alter von 87 Jahren in München.

Gemeinsam mit ORF-Oberösterreich-Intendant Hannes Leopoldseder brachte er im September 1979 die erste Klangwolke nach Linz. Im Jahr zuvor hatte er in München mit Karl Orff in München eine Klangwolke realisiert, bei der er Orffs Komposition „Entrata“ per Lautsprecher von den Kirchtürmen spielen ließ. In Linz wurden Aufzeichnungen von Bruckners Achter Symphonie aus Lautsprechern am Pöstlingberg, am Freinberg, Auhof und Hummelhof gespielt. Statt 20.000 kamen 100.000 Menschen in den Donaupark, der gefürchtete Skandal blieb aus.

Geboren wurde Haupt 1935 in München. Er studierte Musik und arbeitete danach als Jazz-Pianiost. Haupt gründete und leitete die Experimentierbühne an der Bayerischen Staatsoper, den Marstall. Die Olympischen Spiele in München 1972 eröffnete er mit einer Licht- und Hologramm-Schau. Seine Oper "Marat" über die Französische Revolution wurde vor 150.000 Zuschauern auf dem Königsplatz aufgeführt. International bekannt wurde er durch seine sogenannten Klangwolken. Das sind multimediale Hör- und Schauspiele aus Feuer, Wasser, Licht und Musik inmitten der Landschaft. Sie erreichten ein Millionenpublikum.

