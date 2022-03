Er gehörte zu den prägenden Gesichtern Hollywoods und ist nun kurz vor seinem 72. Geburtstag verstorben: William Hurt erlag am Sonntag den Folgen seines Prostatakrebses, an dem er seit 2018 gelitten hatte. Hurt hatte ab den 1980ern Erfolge in der Traumfabrik gefeiert und war 1986 mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller im Film "Der Kuss der Spinnenfrau" ausgezeichnet worden. Darin spielte er einen homosexuellen Häftling, der mit anderen politischen Gefangenen während einer Militärdiktatur im