Josef Bauer, einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler Österreichs, ist tot. Der gebürtige Gunskirchner ist so gestorben, wie er als Künstler gewirkt hat: überraschend, aber auch still und heimlich, in der Nacht auf Mittwoch in einem Linzer Krankenhaus. Fast 70 Jahre lang hat er in seinen Ateliers in Wallnstorf (Gunskirchen) und Linz gearbeitet – neben seinem zweiten Brotberuf in der Finanzabteilung der Landwirtschaftskammer.