Harry Belafonte: Er war eine "Island in the Sun"

"Day-o, day-o Daylight come and we want go home …" Es ist nicht überliefert, bei wie vielen Konzerten Harry Belafonte zeit seiner langen Karriere diese Zeilen gesungen hat. Jedenfalls ist der "Banana Boat Song" des US-amerikanischen Sängers, Schauspielers und Bürgerrechtlers in Fleisch und Blut vieler Generationen übergegangen. Am Dienstag ist Harold George Bellanfanti Jr. im Alter von 96 Jahren gestorben. Der Weg zum Star war für den am 1. März 1927 geborenen Belafonte alles andere als