Er spielte den Moses und wurde später Prophet der Waffennarren

Charlton Heston war ein stattlicher Mann. 1,91 Meter war der Hüne groß, sein Brustumfang enorm – ein Mannsbild, wie geschaffen für die Glanzzeit der protzigen Gestalten des Monumentalfilms in den 1950er und 1960er Jahren. Sowohl in seinen Filmen als auch als Privatmensch galt John Charles Carter, so sein bürgerlicher Name, als tapferer, gerechter Held mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Eine Lebensphilosophie, die er im Laufe seines Lebens völlig über den Haufen warf.