Er prägte den Sound des Wilden Westens

Als Sergio Leone im Jahr 1968 den Western "Spiel mir das Lied vom Tod" drehte, stellte er alle üblichen Filmproduktionsweisen auf den Kopf. Noch bevor der Regisseur auch nur eine Szene im Kasten hatte, bat er seinen Schulfreund Ennio Morricone, die Musik zu komponieren. Erst dann drehte Leone den Film dazu. Der Streifen mit Henry Fonda und Charles Bronson wurde zum Welterfolg – vor allem wegen der Musik: Die Mundharmonika-Melodie gilt heute als Inbegriff des Italo-Westerns.

Der Sound der Italowestern, etwa "Spiel mir das Lied vom Tod", machte ihn weltberühmt. Bild: Kirch Media

"Ich, Ennio, bin gestorben"

Mit einfachen Melodien und ungewöhnlicher Umsetzung zum Beispiel durch Maultrommeln, Pfeifen oder Kojotengeheul erzeugte Morricone effektvolle und wiedererkennbare Songs, die stilprägend wurden. Insgesamt vertonte er mehr als 500 Filme. Nun hat Ennio Morricone die Kompositionsfeder aus der Hand gelegt. Gestern früh starb er in einer Klinik in Rom an den Folgen eines Oberschenkelbruchs, den er sich bei einem Sturz zugezogen hatte. Er habe sich von seiner Frau Maria, mit der er seit 1956 verheiratet war, den vier Kindern und Enkelkindern verabschieden können, teilte sein Anwalt mit. Die Beisetzung hatte Morricone lange vorbereitet: Die Zeremonie wird in privatem Rahmen stattfinden, die Todesanzeige verfasste er selbst. "Ich, Ennio Morricone, bin gestorben", schreibt er und dankt Freunden, seiner Familie und Ehefrau Maria: "Ihr gilt mein schmerzhaftester Abschied."

Bildergalerie:

Geboren wurde Morricone am 10. November 1928 in Rom. Der Sohn eines Trompeters begann mit sechs Jahren zu komponieren. Am Konservatorium in Rom studierte er Komposition und Trompete und spielte danach in Orchestern. Ab 1964 arbeitete Morricone mit Sergio Leone und Bernardo Bertolucci. Leone beteuerte bis zu seinem Tod oft die Wichtigkeit von Morricones Musik für seine Filme: "Er vermag Dinge auszudrücken, die sonst in Bildern hätten dargestellt werden müssen." Der Komponist schrieb aber auch Kammermusik und eine Oper.

Auf Oscar-Ehren musste er allerdings lange warten. Fünf Mal ging er nach Nominierungen leer aus. 2007 erhielt er einen Oscar für sein Lebenswerk, 2016 endlich für die Musik zu Quentin Tarantinos Western "The Hateful Eight".

Das öffentliche Leben zollte dem Künstler gestern Respekt. Italiens Präsident Sergio Mattarella trauerte um "einen genialen Künstler". Dirigent Riccardo Muti sagte: "Er wird mir als Mensch und als Künstler fehlen." Die römische Musikakademie Santa Cecilia, die der Komponist als Jugendlicher besucht hatte, schrieb: "Morricone schien unsterblich. Er hat Millionen Menschen mit seiner Musik Freude geschenkt." (hes)

ORF 1 zeigt heute um 23.50 den Film "Für eine Handvoll Dollar"

Für diese Filme schrieb Ennio Morricone die Musik: "Für eine Handvoll Dollar" (1964), "Zwei glorreiche Halunken" (1966), "Spiel mir das Lied vom Tod" (1968), "Es war einmal in Amerika" (1984, alle mit Regisseur Sergio Leone), "Die Unbestechlichen" (1988, Brian De Palma), "Der Zauber von Malena" (2000, Giuseppe Tornatore), "The Hateful Eight" (Quentin Tarantino, Oscar 2016).