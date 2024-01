"Er muss lernen, für sein Kind kein Haberer zu sein, sondern ein Vater"

Er tut es schon wieder. Der Salzburger Regisseur Adrian Goiginger bringt am 19. Jänner mit "Rickerl" einen Spielfilm ins Kino. Nach "Märzengrund" (2022) und "Der Fuchs" (2023) ist das sein dritter Start in eineinhalb Jahren. Im Metier des 32-Jährigen ist das ein außergewöhnliches Pensum. Nicht weniger eindrucksvoll ist die Zahl an Besuchern, die der Filmemacher seit seinem Durchbruch mit "Die Beste aller Welten" (2017) bei uns ins Kino brachte: mehr als 260.000 ("Die Beste aller Welten":