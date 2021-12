Er kleidet die Titanic neu ein

Kaum ein Schiffsunglück hat sich so im kollektiven Gedächtnis der Menschheit eingebrannt wie der Untergang der Titanic, die am 15. April 1912 auf ihrer Jungfernfahrt mit einem Eisberg kollidierte und sank. Filme, Dokus, Bücher, Blockbuster haben den Mythos genährt. Den Mythos um ein "praktisch unsinkbares" Schiff und das Schicksal der 2208 Menschen an Bord, von denen 712 überlebten.