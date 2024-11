Er inspirierte "Der Fuchs": Das unglaubliche Leben von Adrian Goigingers Uropa

Das Gros an Spielfilmen hat nicht einmal eine, Adrian Goigingers "Der Fuchs" aber gleich zwei: Szenen, die zu Tränen rühren. Die erste zeigt, wie der Vater den kleinen Franz an einen begüterten Bergbauern abgeben muss, um das Überleben des Sohns zu sichern. In der zweiten setzt Franz als Soldat "seinen" Fuchs aus, den er im Zweiten Weltkrieg pflegte, damit das Tier nicht an der Front umkommt.