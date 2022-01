Ein Zwölfjähriger in Florenz. Michelangelos "David" hat es dem jungen Mann ziemlich angetan. Er fasst einen Entschluss. Zurück im heimatlichen Graz, schickt sich Michael Kienzer an, ebenfalls Bildhauer zu werden. Seine Werkstoffe sind zunächst die Klassiker Stein, Holz, Ton und Gips, seine Arbeiten ebenso klassisch figurativ. So kitschig-romantisch seien die Gründe, die ihn zur Bildhauerei gebracht hätten, sagt Michael Kienzer.